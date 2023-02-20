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Визит Байдена в Киев: все подробности, фото и видео (обновляется)

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
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Время на прочтение
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Визит Байдена в Киев: все подробности, фото и видео (обновляется)

Фото: Сайт президента Украины

После приезда президента США была объявлена воздушная тревога.

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины встретил высокого гостя на крыльце Мариинского дворца в центре столицы. После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате с глазу на глаз, сообщает пресс-служба главы государства.

© Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

Зеленский отметил, что визит Байдена чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев.

"Очень вам спасибо, господин президент. Это значимый момент поддержки для Украины", – сказал он.

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Президент Украины отметил, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает сегодня очень тяжелые времена.

"Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее и как победить в этом году", - рассказал он.

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Со своей стороны, Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, которая демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

"Я думаю, что было бы критически важным не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии", – отметил лидер Соединенных Штатов.

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Также президент США на брифинге анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - сказал Байден.

Он также напомнил об обязательствах поставки вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т.д.

"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от российской от российской военной машины или заполнить ее", - добавил президент США.

Олена Зеленська, Володимир Зеленський і Джо Байден / © Associated Press
Олена Зеленська, Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Associated Press

Утром в понедельник центральная часть украинской столицы была перекрыта для движения транспорта. В Сети публиковали кадры с движением неизвестного кортежа.

В Сети появились кадры, на которых Джо Байден в Киеве на Михайловской площади. Журналисты сообщают, что Байден почтил память погибших защитников Украины.

После приезда Байдена в Украину была объявлена масштабная воздушная тревога во всех областях. С двух аэродромов в Беларуси взлетели российские истребители.

По данным американского издания Politico, помощники Байдена накануне изучали, может ли президент США тайно приехать в Украину. В частности, они пытались выяснить, есть ли способы безопасно пересечь границу.

20 февраля, на фоне прибытия в Киев Джо Байдена на границе Украины и Польши кружит американский военный самолет.

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Дата публикации
Просмотры
16к
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