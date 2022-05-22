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Визит Дуды в Украину и действия оккупантов на временно подконтрольной им территории: главные новости ночи 22 мая

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Визит Дуды в Украину и действия оккупантов на временно подконтрольной им территории: главные новости ночи 22 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 22 мая:

  • Президент Польши Анджей Дуда прибыл с дипломатическим визитом в Украину. Читать дальше –>
  • Во время визита в Украину 22 мая 2022 года президент Польши Анджей Дуда встретится с Владимиром Зеленским, выступит в Верховной Раде. Также пройдут переговоры делегаций двух стран. Читать дальше –>
  • На Запорожье оккупанті «развлекаются» на дороге. В результате таких развлечений захватчики переехали легковое авто, в салоне которого зажало женщину. Пострадавшая находится в местной больнице. Свою причастность к инциденту россияне, как всегда, отрицают. Читать дальше –>
  • Не преуспевая в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовольствия местного населения от «русского мира». Читать дальше –>
  • Благодаря слаженным действиям с партизанами украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии. Читать дальше –>

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