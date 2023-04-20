Визит генсека НАТО в Украину: политолог объяснил, о чем это свидетельствует

Политолог считает, что пока Украина не может стать членом НАТО.

Визит в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не означает, что Украина в ближайшее время станет членом Альянса. Это скорее дипломатический жест.

Об этом в комментарии "24 канала" сказал политолог Андрей Вигиринский.

Политолог считает, что Зеленский и Столтенберг, вероятно, будут обсуждать будущее Украины в НАТО, однако для практической реализации этого нужно закончить войну и нивелировать территориальные претензии России.

Он отметил, что Столтенберг скоро покинет пост генсека НАТО, поэтому этот визит можно воспринимать как дипломатическое турне к государству, которое является партнером Альянса. Политолог считает, что пока Украина будет только партнером НАТО.

"Украина в рамках миротворческих миссий или соответствующих миссий гуманитарного характера в рамках ООН принимает участие в них своими военнослужащими без участия Североатлантического альянса", – добавил Вигиринский.

Он добавил, что для вступления в НАТО после окончания войны Украина должна будет стать экономически мощным государством.

Визит Столтенберга в Киев: что известно

20 апреля Столтенберг прибыл в Киев. Его сначала заметили на Михайловской площади столицы, где генсек НАТО чествовал память погибших украинских военных.

Также Столтенберг провел встречу с Зеленским. По их итогам президент Украины сообщил, что стороны обсудили поставки ВСУ военной техники.

Также генсек НАТО добавил, что все члены блока согласны – будущее Украины в Альянсе, однако сейчас главная цель – обеспечить победу в войне.

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