Визит главы ЦРУ в Москву: в Польше раскрыли важную деталь

Кремль. / © Associated Press

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Визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву не является беспрецедентным. Подобные поездки уже совершались и приходились на важные моменты.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Onet.

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«Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву не первый такой визит в истории. Они проходят в важные моменты», — сказал Косиняк Камыш.

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Он подчеркнул, что такие поездки проходят по решению президента США. «Если есть решение президента Соединенных Штатов, то такие визиты проходят. Они происходили по инициативе президента Джо Байдена, проходят по инициативе президента Дональда Трампа», — отметил польский министр.

Он отметил, что подобные визиты проходят по решению президента США: ранее осуществлялись по инициативе Джо Байдена и продолжаются при президентстве Дональда Трампа.

«Если есть решение президента Соединенных Штатов, то такие визиты проходят», — заявил польский министр.

По его словам, Варшаве важно получить и проанализировать как можно больше информации, а также оставаться среди стран, имеющих доступ к таким данным.

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«Для нас всегда лучше, когда получается и устанавливается больше информации, а Польша находится в группе государств, имеющих доступ к ней», — добавил Косиняк-Камиш.

Визит директора ЦРУ в Москву — последние новости

Два источника Politico сообщили, что во время визита директор ЦРУ Джон Рэтклифф предостерег российских чиновников не обострять конфликт с союзниками США по НАТО, в том числе с Эстонией, Латвией и Литвой. По их словам, Россия может прибегнуть к атакам на союзников НАТО в ответ на тупик вторжения Москвы в Украину.

В то же время жерла The Washington Post говорят, что тайный визит директора ЦРУ в Москву вызывает множество вопросов. В частности, он произошел на фоне усиления украинских атак в глубь России. Также поездка совпала с напряженным периодом в отношениях США и РФ.

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