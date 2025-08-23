ТСН в социальных сетях

Визит Кита Келлога и заявления Трампа: главные новости ночи 23 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кот Келлог

Кот Келлог / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 августа 2025 года:

  • Спецпредставитель США Кит Келлог посетит Киев в День Независимости — журналист Читать далее –>

  • На лиманско-северском направлениях РФ пытается продвинуться: ситуация обостряется Читать дальше –>

  • В Конотопе раздались взрывы: город атаковали дроны Читать дальше –>

  • Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана стал сигналом для Путина Читать далее –>

  • Трамп заявил, что после Вашингтона «наведет порядок» в Чикаго и Нью-Йорке Читать далее –>

