Визит Моди в Киев: Украина и Индия подписали четыре важных документа

В ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев в пятницу, 23 августа, Украина и Индия подписали важные документы о сотрудничестве двух государств.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня исторический, первый за время независимости Украины визит Премьер-министра Индии, и как раз накануне дня нашей независимости. В нашем присутствии подписали четыре документа между Украиной и Индией", – говорится в сообщении президента.

Подписанные соглашения касаются важных сфер сотрудничества между двумя государствами:

медицина;

аграрный сектор;

гуманитарные отношения;

культурное взаимодействие.

Президент Украины добавил, что также подготовлено совместное заявление по итогам визита — "относительно развития стратегического партнерства, торговли между нашими странами и продолжения военно-технического сотрудничества".

"Индия поддерживает наш государственный суверенитет и территориальную целостность. И это важно, потому что все в мире должны одинаково уважать Устав ООН", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, премьер Индии Моди перед визитом в Украину сделал заявление о войне. Индийский политик призывает к дипломатии.

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