Визит Моди в Киев: Украина и Индия подписали четыре важных документа

Подписанные соглашения касаются важнейших сфер сотрудничества между двумя государствами.
В ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев в пятницу, 23 августа, Украина и Индия подписали важные документы о сотрудничестве двух государств.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня исторический, первый за время независимости Украины визит Премьер-министра Индии, и как раз накануне дня нашей независимости. В нашем присутствии подписали четыре документа между Украиной и Индией", – говорится в сообщении президента.
Подписанные соглашения касаются важных сфер сотрудничества между двумя государствами:
- медицина;
- аграрный сектор;
- гуманитарные отношения;
- культурное взаимодействие.
Президент Украины добавил, что также подготовлено совместное заявление по итогам визита — "относительно развития стратегического партнерства, торговли между нашими странами и продолжения военно-технического сотрудничества".
"Индия поддерживает наш государственный суверенитет и территориальную целостность. И это важно, потому что все в мире должны одинаково уважать Устав ООН", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, премьер Индии Моди перед визитом в Украину сделал заявление о войне. Индийский политик призывает к дипломатии.
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