Визит посланника Путина в США: политолог ответил, будет ли перемирие до 20 апреля

Кирилл Дмитриев / © Associated Press

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Визит представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева в США сам по себе показателен, однако на скорое окончание войны рассчитывать не стоит.

Такое мнение высказал известный украинский политолог Владимир Фесенко, передает «РБК-Украина».

«Первый визит российского чиновника, правда, он не является крупным официальным государственным чиновником, но все равно спецпосланник Путина. Однако в рамках переговорного процесса впервые высокопоставленный россиянин появился в Вашингтоне», — отметил Фесенко.

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По словам политолога, о визите Дмитриева в США очень мало открытой информации. В частности, неизвестно, встречался ли он с президентом США Дональдом Трампом. Также пока неясно, будет ли разговор между Трампом и Путиным после визита Дмитриева в США.

«Потому что когда Уиткофф приезжал в Москву, после этого дважды были телефонные разговоры. Сейчас может быть что-то подобное, намеки есть, но Песков буквально сегодня сказал, что нет, не планируется. Но, как мы знаем, не все, что говорит Песков, подтверждается. Может быть, сегодня не планируется, а завтра станет реальностью», — пояснил он.

По мнению Фесенко, Дмитриев во время визита в Вашингтон договаривался о продолжении переговорного процесса с США.

«Но, похоже, стороны договорились не обо всем. Значит, американцы могли не согласиться на какие-то предложения россиян и россияне снова взяли паузу», — предположил он.

Политолог напомнил слова госсекретаря США Марко Рубио, что подвижки в мирных переговорах могут быть только через несколько недель и не раньше. Поэтому до Пасхи перемирия не будет.

«Уже точно можно сказать, что до 20 апреля полного прекращения огня не будет — это просто нереально. Если возобновятся переговоры, например, на следующей неделе, то теоретически могут договориться, например, о прекращении огня в воздухе. И то, я пока не вижу предпосылок», — подытожил эксперт.

Ранее мы писали, что известно о Кирилле Дмитриеве — одном из главных переговорщиков от РФ, который родился в Киеве.