Визит посланцев Трампа: США выдвинули жесткое требование Украине и России по прекращению атак

США требуют паузу в ударах по столицам Украины и на время визита своих представителей / © ТСН

Реклама

В эти выходные специальные посланники президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев для попытки возобновления мирных переговоров . Ради безопасности дипломатов американская сторона выдвинула суровое требование о временном прекращении взаимных атак на столице и энергетическую инфраструктуру обоих государств.

Об этом сообщает The New York Times.

Реклама

Условия визита: ультиматум безопасности и приезд в Киев

По данным информированных источников, согласование этого дипломатического турне длилось несколько недель из-за чрезвычайно сложных вопросов безопасности. Вашингтон жестко настаивал на том, чтобы украинские военные приостановили удары беспилотниками по Москве и российским нефтеперерабатывающим заводам на время пребывания делегации в РФ.

Реклама

В то же время американцы выдвинули аналогичное категорическое требование к российскому руководству о полной остановке ракетных обстрелов Киева. Ожидается, что уже в субботу посланцы должны встретиться с Владимиром Путиным, после чего впервые за время полномасштабной войны отправятся на переговоры в украинскую столицу.

Пока остается непонятным, везут ли американские дипломаты совершенно новые мирные предложения для обоих президентов. Существует вероятность, что они будут просто пытаться заставить стороны пойти на уступки по наиболее противоречивым территориальным вопросам, в частности по поводу будущего статуса частично оккупированного Донбасса.

Ситуация на фронте: дефицит ракет и угроза энергетике

Эта попытка возобновить дипломатический диалог происходит в очень нестабильный момент, когда обе страны испытывают серьезные последствия длительной войны. В то время как украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы повлекли за собой масштабный дефицит горючего в РФ, сама Украина стала очень уязвимой к обстрелам из-за истощения запасов ракет-перехватчиков.

Несмотря на ощутимое экономическое давление, остается неочевидным, готов ли российский диктатор уступить свои жесткие территориальные требования. Некоторые украинские чиновники сомневаются в возможности заключения соглашения до весны, поскольку ожидают усиления российских ударов по энергетике зимой для максимального давления на Киев.

Реклама

Напомним, глава МИД Андрей Сибига прокомментировал возможную связь удара по «Жулянам» с визитом Уиткоффа и Кушнера. По словам министра, Кремль не достигает желаемых результатов на поле боя, потому избрал путь ракетного террора.

Новости партнеров

Новости партнеров