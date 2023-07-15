Визит президента Южной Кореи в Украину: Зеленский призвал присоединиться к декларации "Большой семерки"

Президент Владимир Зеленский призвал Южную Корею присоединиться к Декларации "Большой семерки" в поддержку Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Кореи Юн Сок Йоль в Киеве 15 июля.

Президент также проинформировал, что "наши усилия по реализации формулы мира и интересу Республики Корея к конкретным пунктам формул".

"Отдельно я хочу поблагодарить за поддержку совместных усилий по справедливости для Украины и наказанию всех виновных. Поддержка усилий Международного уголовного суда и признание необходимости специальных международных процедур для наказания за российскую агрессию – это очень важно", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Южная Корея твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывает значительную политическую, экономическую, гуманитарную поддержку, поддержку в сфере безопасности.

"В частности, с радостью могу констатировать, что уже выполняется договоренность о передаче транспорта и техники специального назначения, в частности, машин для разминирования. Это помогает нам спасать жизнь людей", — сказал президент на брифинге.

Во время встречи стороны затронули следующие вопросы:

возврат депортированных взрослых и детей;

реализацию украинской формулы мира;

подготовку к Глобальному саммиту мира;

продовольственной и энергетической безопасности;

экономического сотрудничества

Напомним, эксперт объяснил, что может получить Украину от визита президента Южной Кореи.

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