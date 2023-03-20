Визит Путина в Мариуполь похож на возвращение серийного убийцы на место преступления — CNN

Женщина, пережившая российскую атаку на переполненный людьми драматический театр в Мариуполе, сравнила ночной визит диктатора Владимира Путина к временно оккупированному Россией городу с тем, «когда серийный убийца возвращается на место преступления».

Об этом пишет CNN.

Журналист издания пообщался с Марией Кутняковой, которой удалось сбежать из Мариуполя на контролируемую Украиной территорию вместе с семьей.

Кутнякова сказала, что Путин посетил Мариуполь ночью, «потому что они не хотели снимать настоящие кадры разрушенного города».

«Они не хотели показать, что в Мариуполе до сих пор катастрофа. Есть много разрушенных построек. Что люди живут в плохом положении», – сказала Кутнякова.

«Русская пропаганда показывала этот образ нескольких построек, которые они построили. Они хотят, чтобы люди поверили, что в Мариуполе сейчас очень хорошее место. Но это не так», – сказала Кутнякова.

Она сказала CNN, что цены в Мариуполе «сумасшедшие», что в городе нет ни лекарства, ни отопления, а также проблемы со связью, электричеством, водой и газом.

Кутнякова рассказала, что все 15 ее родственников и несколько близких друзей, проживавших в Мариуполе, покинули город. Она сказала, что ее семья не может найти ее дяди с прошлой весной, и они опасаются, что он мог умереть.

Напомним, что бомбардировка драматического театра 16 марта 2022 года была одним из самых дерзких нападений России на мирных жителей во время ее полномасштабного наступления.

Перед нападением на земли у здания гигантскими русскими буквами было нарисовано слово «ДЕТИ». Внутри скрывались около 1300 человек.

Россия возражала, что ее силы ударили по театру, утверждая, что его взорвал полк украинской армии.

Мариуполь находится под временным контролем России с мая 2022 года.

Визит Путина в Мариуполь

Напомним, что ранее были идентифицированы жители города, которые появились на видео с диктатором. Некоторые из присутствующих на видео по визиту главы Кремля в Мариуполь занимались мародерством во время бомбежек.

Визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Мариуполь может свидетельствовать о том, что российские войска готовятся к отступлению с временных оккупированных территорий Украины . Об этом заявил военный эксперт Иван Киричевский.

Министерство обороны Украины отреагировало на визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Мариуполь. Президент России Владимир Путин, как преступник, посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Во Львове "оживили" мариупольский драмтеатр