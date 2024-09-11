Визит Путина в Монголию: Зеленский сделал заявление об изоляции президента РФ и ответственности мира

Украинский президент подчеркнул, что мир должен остановить деградацию системы права, и заявил о необходимости изолировать Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что система права должна работать так, чтобы Римский устав, в том числе ордер от МКС на арест президента России Владимира Путина, ограничили его и обеспечили его изоляцию.

Об этом глава государства заявил во время международной конференции высокого уровня "Объединенные ради справедливости. Ответственность за нападения на гражданские объекты", сообщает "Укринформ".

"У мира есть множество конвенций, тысячи страниц деклараций, для более сотни стран мира работает Римский устав. Должен работать. Но недавно нашлось исключение – в Монголии для Владимира Путина", – констатировал Зеленский.

Он подчеркнул, что это ответственность всего мира – остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются.

"Система права должна работать так, чтобы Римский устав, в частности, ордер Международного уголовного суда, который был издан в отношении главного российского преступника, ограничили его и обеспечили его изоляцию", — подчеркнул президент Украины.

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Он добавил, что именно так общества реагируют на преступников, а именно изолируют их.

"Именно так надо реагировать и относительно Путина — давить на него, изолировать его, заставлять его закончить войну и искать мир", — заметил Зеленский.

Он напомнил, что через несколько месяцев состоится саммит G-20 в Бразилии. Президент указал, что туда планировали пригласить и Путина.

"Мы слышали, что они планировали пригласить Путина, но чтобы это осуществить, им придется разрушать право и снова игнорировать Римский устав. Разве за это не должно быть ответственности?" – поинтересовался украинский лидер.

Напомним, главный прокурор МКС Карим Хан заявил, что Монголия не арестовала Путина во время его официального визита, но в Римском уставе есть специальная процедура работы с такими случаями.

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