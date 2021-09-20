"Визит расписан по минутам": Кулеба назвал "красную нить" визита Зеленского на сессию Генассамблеи ООН

Визит президента Украины в США будет очень насыщенным.

Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке намерен консолидировать международную поддержку для противодействия российской агрессии. "Красной нитью" участия президента на мероприятии и во время переговоров на всех уровнях будет тема незаконно оккупированного украинского Крыма.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говорится на сайте МИД.

"Это очень важно. Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН к вопросам Крыма", — сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что Генеральная ассамблея ООН является авторитетным международным площадкой, к которому приковано внимание всего мира. Кроме того, это возможность провести ряд важных двусторонних и многосторонних встреч в штаб-квартире ООН.

"Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19", — заявил глава украинского МИД.

По его словам, Зеленский во время визита встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств. Также в планах провести отдельную встречу с иностранными инвесторами.

"Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам. Президент будет договариваться со своими визави о конкретных вещах в сферах безопасности, политики и экономики", — отметил министр.

Напомним, ранее спикер украинского лидера рассказал, что Зеленский во время выступления на Генассамблее, в частности, коснется темы Крымской платформы и может пригласить страны присоединится к подписанной 23 августа декларации.

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