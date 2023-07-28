Визит Шойгу в Северную Корею: в Белом доме назвали цель поездки

Российский министр обороны Сергей Шойгу посетил Северную Корею, чтобы просить о помощи на фоне трудностей с оружием.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет " Голос Америки ".

"Это не секрет... Путин обращается в другие страны за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это, как мы знаем, включает некоторые контакты с (ПК — Ред.)", — высказался представитель администрации президента США.

Отмечается, что Вашингтон подчеркивает, что Северная Корея поддерживает Москву в войне против Украины и поставляет оружие, в частности, пехотные ракеты и снаряды. В свою очередь, государственные СМИ Северной Кореи, Российской Федерацией и КНДР будут "укреплять отношения".

Между тем издание BBC пишет, что визит главы российского Минобороны происходит на фоне роста геополитической напряженности между США, КНДР и Россией. В частности, из-за подозрений, что Пхеньян поставляет Москве оружие для использования в войне против Украины. Журналисты BBC отмечают, что осенью прошлого года звучали версии о поставках артиллерийских снарядов и ракет ближнего радиуса действия. Впрочем, и КНДР и Россия отрицают это.

Визит Шойгу в КНДР

Министр обороны агрессорки РФ Сергей Шойгу с военной делегацией прибыл 26 июля в Северную Корею. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам поздравил Шойгу.

Следует отметить, что КНДР принимает иностранные делегации впервые с 2020 года. Визит гостей из РФ стал первым – с начала пандемии COVID-19. Аналитики отмечают, что он состоялся в то время, когда Пхеньян стремится углубить свои связи с Пекином и Москвой, находя общий язык в их соперничестве с Вашингтоном и Западом.

Во время визита в Пхеньян Шойгу провел переговоры с коллегой-диктатором Кан Сун Намом. В частности, глава Минобороны страны-агрессорки РФ выразил надежду, что переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия стран в сфере обороны. Также, по словам Шойгу, с первых минут он "испытал заботу и внимание" диктаторского государства.

Кроме того, Шойгу передал диктатору Северной Кореи Ким Чен Ину письмо от Владимира Путина. В ходе переговоров представители двух тоталитарных стран обсудили "вопросы глобальной и региональной безопасности".

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