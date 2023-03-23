Визит Си Цзиньпина не изменил желание РФ убивать украинцев и фактически уничтожить города — Белый дом

Воздушные удары, нанесенные РФ по городам Украины, убеждает, что визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву и его заявления о мире никоим образом не изменили желание Кремля уничтожать украинцев.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство", — отметил представитель Белого дома.

Он назвал «ироническим» то, что накануне Путин и Си выступили с заявлениями о необходимости сохранять суверенитет и соблюдать Устав ООН, а также поиск «мирных решений» и прекращение боевых действий. И вот уже на следующий день Россия запускает беспилотники и крылатые ракеты по мирным городам Украины, убивая гражданских.

«Поэтому он (Путин – ред.) точно не изменил своей тактики после этой «высокой» риторики о мире и прекращении боевых действий», — добавил Кирби.

Что касается позиции Китая, лидер которого продемонстрировал поддержку России, он отметил, что Соединенные Штаты негативно относятся к любым усилиям облегчить международную изоляцию российского диктатора и его режима.

"Мы не поддерживаем никаких попыток укрепить его экономику или сделать ее здоровее", — резюмировал представитель Белого дома.

Напомним, что время встречи с Си Цзиньпином Путин отметил, что РФ внимательно ознакомилась с китайским планом "мирного урегулирования в Украине" и "с уважением относится к инициативам Китая по этому поводу.

В МИД Украины рассчитали, что Си Цзиньпин использует свое влияние на Путина, чтобы прекратить войну. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

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