Визит Си Цзиньпина в Москву: эксперт рассказал о миссии "спасти Путина"

Глава Китая Си Цзиньпин приедет с визитом в Москву, чтобы помочь президенту России Владимиру Путину выбраться из "украинской ситуации". Пекину выгодно, чтобы кремлевский диктатор оставался у власти.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Си Цзиньпин чувствует, что Путин потерпел поражение. И сам факт поражения России Китай не смущает. Китай рассматривает Россию, как территорию для поглощения. Его волнует, что в случае поражения РФ растет вероятность потери Путиным власти. Пекин рассматривает Путина как руководителя прокитайской партии"в случае очевидного разгромного поражения России и потери Путиным власти, какая бы власть не пришла, она не будет так угождать Китаю, и одно из обвинений, которое выдвинут бывшему президенту Путину, что он сдал экономические и геополитические интересы России на Дальнем Востоке", — объяснил Пионтковский.

Пионтковский также отметил, что стратегия Китая состоит в том, чтобы обеспечить так называемое "мягкое поражение России". Поражение, которое Путин мог бы продать своему глубинному народу, как почетную ничью. Что-то вроде варианта возвращения к границам 23 февраля 2022 года.

"Он едет к своему вассалу, что беспрецедентно для китайского императора, а значит слишком важная миссия – спасти Путина. Он хочет обеспечить ему какую-то мягкую версию поражения-возвращения к линии 23 февраля 2022 года, чтобы он удержался у власти. Ему это важно, потому что Путин ведет политику на сдачу позиции, 15 лет на сдачу экономических политических позиций на Дальнем Востоке, в Сибири и Китай она его устраивает. После сокрушительного поражения России Путин не удержится и любой человек, который придет пересмотрит политику Путина ползать перед Китаем. Поэтому Си важно удержать Путина у власти, а для этого нужно ему дать вылезти из украинской ситуации", — резюмировал политолог.

Напомним, президент Китая в скором времени может посетить РФ. Планы о визите Си Цзиньпиня появились после того, как Китай предложил свои услуги в качестве посредника между Украиной и РФ, на Западе это предложение было воспринято скептически, учитывая, что Пекин оказывает дипломатическую поддержку Москве.

После этого Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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