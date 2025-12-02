Спецпосланник президента США Стив Уиткофф / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В составе делегации из США для встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве будут спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и переводчик.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин примет Уиткоффа в Кремле после 17:00 (18:00 по Киеву). Спикер президента РФ также сказал, что кроме Уиткоффа, Кушнера и переводчика в американской делегации на переговорах в Кремле больше никого не будет.

Песков отметил, что встреча Путина и Уиткоффа продлится столько, сколько нужно.

В то же время, российские средства массовой пропаганды сообщили, что в Москве уже приземлился самолет, на борту которого может находиться Уиткофф. Встречать его в аэропорт отправился участник переговоров с российской стороны Кирилл Дмитриев.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа активно продвигает мирное соглашение по войне в Украине через нетрадиционную дипломатическую команду. Ключевые фигуры — Уиткофф и Кушнер — 2 декабря отправились в Москву на встречу с Путиным. Как отмечает CNN, оба не имеют классической дипломатической подготовки, но Трамп считает их эффективными «посредниками», способными «закрыть соглашение». Визит вызывает беспокойство союзников из-за персональной дипломатии и теплых контактов Уиткоффа с россиянами. После их контактов появился проект мирного плана из 28 пунктов, резко раскритикованный за чрезмерную уступчивость России.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США «очень оптимистично настроена» относительно мирного соглашения, считая, что переговоры американской и украинской делегаций на выходных были «очень хорошими». Переговорная команда США «очень упорно работала» и теперь Уиткофф направляется в Россию.