Стив Уиткофф и Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправляются в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, что может определить судьбу мирного плана для Украины. Этот критический визит происходит на фоне коррупционного скандала с увольнением руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, которым уже воспользовался Кремль, и на фоне сомнений в беспристрастности Уиткоффа.

Об этом говорится в статье The Times.

В гольф-клубе Уиткоффа в Майами 30 ноября состоялись переговоры о судьбе Украины между украинскими и американскими дипломатами. В состав американской делегации, вошли Уиткофф, Кушнер и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую сторону представлял секретарь СНБО Рустем Умеров.

Реклама

Издание обратило внимание, что изначально Умеров не должен был возглавлять делегацию, но его срочно привлекли, когда Ермак подал в отставку после обыска антикоррупционных органов в его квартире в Киеве. В статье говорится, что скандал, вспыхнувший вокруг ближайшего советника президента Украины Владимира Зеленского, был бы серьезным ударом при любых условиях. Но сейчас, накануне визита Уиткоффа и Кушнера в Москву на встречу с Путиным, он стал почти разрушительным.

Влияние коррупционного скандала на переговоры

Путин мгновенно использовал инцидент, чтобы повторить свои привычные утверждения, якобы Киев контролируют коррумпированные нацисты, которые «обманывают американских налогоплательщиков на миллиарды». Он обвинил Зеленского в «воровском руководстве».

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил 30 ноября, что «ситуация с коррупцией» «не помогает», добавив: «В Украине есть некоторые сложные проблемы».

После этого в Киеве выросли опасения, что Путин сможет еще больше повлиять на Уиткоффа и Кушнера во время закрытых московских переговоров.

Реклама

Сомнения в беспристрастности Уиткоффа

Параллельно возникли вопросы и к самому Уиткоффу — действительно ли он способен действовать как беспристрастный посредник. На прошлой неделе публикация утечки стенограммы его разговора с кремлевским советником Юрием Ушаковым усилила подозрения, что нью-йоркский девелопер слишком активно подстраивается под российские требования.

Из документа, который оказался у Bloomberg, следовало, что Уиткофф давал Ушакову советы, как влиять на Трампа, и рекомендовал опередить общение с Зеленским, позвонив в Белый дом раньше.

«Я сказал президенту, что вы — что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Это мое мнение», — заявил Уиткофф.

Несмотря на отсутствие дипломатического опыта до работы в Белом доме, в этом году он уже в седьмой раз летит в Россию — и при этом ни разу не посетил Украину.

Реклама

На этот раз Уиткоффа будет сопровождать Кушнер — человек, чьи бизнес-связи на Ближнем Востоке, включая инвестицию в 2 млрд долл. из суверенного фонда Саудовской Аравии в его частную инвестиционную компанию, ранее способствовали продвижению мирного соглашения по Газе.

Что Путин может предложить Уиткоффу и Кушнеру?

Союзники Киева опасаются, что в Москве Путин может предложить обоим похожие экономические стимулы, что в конечном итоге приведет к менее выгодному для Украины соглашению. Сам Уиткофф и ранее высказывался за расширение торговли США с Россией.

«У России так много огромных ресурсов, огромные пространства земли. Если мы сделаем все это, и все будут процветать, и все будут частью этого процесса, и у каждого будет своя выгода — это естественно станет барьером от будущих конфликтов. Потому что все процветают», — сказал спецпосланник президента США на прошлой неделе, описывая свои взгляды на потенциал сотрудничества между Штатами, Россией и Украиной.

Кроме требований, предусматривающих сокращение численности ВСУ до 600 тыс. военных и передачу территорий, в октябрьском 28-пунктовом плане мира, разработанном Уиткоффом и Кушнером, было еще одно условие, которое казалось чрезвычайно выгодным для американского бизнеса.

Реклама

Документ предлагал инвестировать 100 млрд долл. замороженных российских активов в восстановление Украины, при этом США должны были получать 50% прибыли. Остальные средства планировалось использовать для создания совместного американо-российского инвестиционного фонда с нечетко определенной целью. Европе же предложили внести еще 100 млрд долл., но никакой компенсации для европейских стран не предусмотрели.

«Мы знаем, что это не о мире. Это о бизнесе», — заявил президент Польши Дональд Туск.

После критики со стороны Украины план сократили до 19 пунктов. Рубио, который придерживается более традиционных неоконсервативных взглядов, смог вернуть себе часть влияния в переговорах.

30 ноября госсекретарь США пытался позиционировать себя главным американским голосом в процессе.

Реклама

«Впереди еще много работы. Это деликатно, сложно, есть много движущихся частей, и очевидно, что есть другая сторона, которая также должна быть частью уравнения», — заявил политик после пятичасовых переговоров.

Но проблема для Украины заключается в том, что Рубио не будет присутствовать, когда с той «другой стороной» будут обсуждать условия соглашения. В Москву летят именно Уиткофф и Кушнер — люди, чьи личные бизнес-интересы ранее уже заставляли сомневаться в их дипломатической беспристрастности. И вряд ли Путин позволит им покинуть Москву с пустыми руками.

Напомним, 30 ноября Уиткофф заявил о «положительном» прогрессе в переговорах с украинской делегацией во Флориде.

В свою очередь Зеленский назвал переговоры по мирному плану конструктивными, направленными на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины. Президент отметил, что обсуждались «основные параметры диалога» и «некоторые результаты».

Реклама

По данным CNN, Уиткофф отправится в Москву для встречи с Путиным 1 декабря. Высокопоставленный чиновник из США отметил, что у американской стороны есть «достаточное понимание позиций» России, поскольку она поддерживала с ней контакты «в разном формате».