Визит украинской делегации в США: почему Трамп не спешит с решением по Украине

Визит украинской делегации в США вряд ли приведет к видимым прорывам. Президент США Дональд Трамп отказался от блицкрига. Но, несмотря на это, визит важный. Потому что сейчас формируется повестка дня следующих месяцев.

Об этом сообщил политолог и руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко в Facebook.

Денисенко выделил четыре основных пункта:

«1. К сожалению, сейчас Трамп принял решение отложить украинский вопрос и сосредоточиться на Гренландии и на Ближнем Востоке. Но это не значит, что украинский вопрос задвинут в тупик дальнего ящика. Логика дистопадовых выборов в США заставит Трампа вернуться к украинскому вопросу уже в ближайшие несколько недель.

2. Визиту украинской делегации предшествовала довольно активная подготовительная работа. Посол Украины в США Ольга Стефанишина провела серию встреч с теми, кто в Америке принимает решения по бюджетам и санкциям. В частности, посол встретилась с Майком Роджерсом (председатель Комитета с Тедом Крузом (председатель Комитета по торговле Сената, а также он является соавтором санкций против РФ). С ним говорили о схеме: поставки американского газа Украине как части гарантий безопасности. Состоялись также контактные встречи с Heritage Foundation, который является главным центром Heritage Foundation.

3. В то же время следует обратить внимание, что украинская делегация встретится с Кушнером, Уиткофом и Дриксолом (по сути — представитель Венса с которым имеет неплохие отношения Буданов, который вошел в украинскую переговорную группу). Проще говоря, переговоры идут на самом высоком возможном на сегодняшний день уровне.

4. Я уже писал, но еще раз повторю: логика Трампа — это прежде всего логика переговоров с Китаем, где он должен противопоставить что-то шантажу редкоземам. Сейчас эта логика укладывается в три главных вещи:

- контроль за нефтяным рынком мира с возможностью диктовать цены;

- благодаря этому и не только увеличить объемы торговли долларом;

- попытаться получить контроль над главными логистическими точками мира (северный морской путь, Суэцкий и Панамский каналы)».

Исходя из этой логики, по мнению политолога, Трамп пока не нуждается в завершении войны в Украине. Ему выгодно продолжение ослабления России.

В то же время, по словам Денисенко, следует обратить внимание, что все вышеназванные пункты далеки от близкого финиша. Поэтому жизнь обязательно будет вносить свои коррективы.

«К сожалению, блицкриг на который мы рассчитывали точно переносится. Но я остаюсь при мысли, что следующее переговорное окно возможностей откроется весной и оно будет продиктовано, прежде всего, логикой выборов и началом переговоров с Китаем», — резюмировал аналитик.

Напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале работы украинской делегации в США.