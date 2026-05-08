Визит Умерова в США: Зеленский намекнул на важные договоренности
Зеленский заявил о «конструктиве» из США и сообщил о визите американцев в Киев.
Украина ожидает приезда представителей президента США Дональда Трампа в Киев на грани весны-лета. Согласуется график необходимых визитов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с находящимся с визитом в Штатах секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
«Надеемся, что в этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию», — подчеркнул глава государства.
По его словам, американская и украинская стороны обсудили гуманитарные задачи. В частности, обмен военнопленными с агрессорной Россией.
«Дорабатываем детали договоренностей, которые могут обеспечить безопасность. Важно, что есть конструктив и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой», — добавил президент.
Напомним, накануне стало известно, что Рустем Умеров прибыл в США для переговоров с американскими чиновниками. По данным источников, встречи прошли в Майами.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это и сообщил о трех ключевых задачах, которые поставил перед украинским переговорщиком. Один из них состоит в активизации дипломатического процесса.