Визит Умерова в США: Зеленский намекнул на важные договоренности

Зеленский заявил о «конструктиве» из США и сообщил о визите американцев в Киев.

Елена Капник
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина ожидает приезда представителей президента США Дональда Трампа в Киев на грани весны-лета. Согласуется график необходимых визитов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с находящимся с визитом в Штатах секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

«Надеемся, что в этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию», — подчеркнул глава государства.

По его словам, американская и украинская стороны обсудили гуманитарные задачи. В частности, обмен военнопленными с агрессорной Россией.

«Дорабатываем детали договоренностей, которые могут обеспечить безопасность. Важно, что есть конструктив и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой», — добавил президент.

Напомним, накануне стало известно, что Рустем Умеров прибыл в США для переговоров с американскими чиновниками. По данным источников, встречи прошли в Майами.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это и сообщил о трех ключевых задачах, которые поставил перед украинским переговорщиком. Один из них состоит в активизации дипломатического процесса.

