Визит в Аргентину и встреча с Байденом – Зеленский рассказал о международных поездках

Владимир Зеленский посетил ряд стран и побеседовал с президентами и политиками.

Президент Украины Владимир Зеленский завершил недельный визит за границу, в частности в Аргентину, США и Норвегию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский провел ряд встреч с международными политиками и обсудил дальнейшую поддержку Украины по борьбе с российской агрессией.

"Завершаем важную неделю. Помощь Украине – это защита международного порядка, основанного на правилах. Спасибо всем лидерам, странам, которые помогают нам защищать жизнь. Спасибо за жизненно важную поддержку, оказываемую нашей защите", — написал президент Украины.

Напомним, Зеленский прокомментировал решение о начале переговоров по вступлению в ЕС.

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