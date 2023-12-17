Визит в Аргентину и встреча с Байденом – Зеленский рассказал о международных поездках

Владимир Зеленский посетил ряд стран и побеседовал с президентами и политиками.
Президент Украины Владимир Зеленский завершил недельный визит за границу, в частности в Аргентину, США и Норвегию.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский провел ряд встреч с международными политиками и обсудил дальнейшую поддержку Украины по борьбе с российской агрессией.
"Завершаем важную неделю. Помощь Украине – это защита международного порядка, основанного на правилах. Спасибо всем лидерам, странам, которые помогают нам защищать жизнь. Спасибо за жизненно важную поддержку, оказываемую нашей защите", — написал президент Украины.
Напомним, Зеленский прокомментировал решение о начале переговоров по вступлению в ЕС.
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