Визит в США и прогресс в переговорах: Сибига назвал условие поездки Зеленского в Вашингтон

МИД Украины анонсировало срочный визит в США для завершения войны.

Андрей Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Getty Images

Киев ожидает приглашения из Вашингтона для нового этапа мирных переговоров. Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что украинская делегация готова отправиться в Соединенные Штаты, как только поступит ответный сигнал от американских партнеров. По словам министра, главной целью предстоящей поездки является согласование дальнейших шагов по завершению войны.

Об этом министр сказал на пресс-конференции с чешским коллегой в Киеве 9 января.

«Украина выступает за максимальную динамику переговорного процесса… Как президент, так и украинская делегация готовы отбыть в США для максимального ускорения, приближения справедливого мира для Украины», — сказал он на пресс-конференции с чешским коллегой в пятницу в Киеве.

Сибига напомнил, что в Париже завершились переговоры между украинской и американскими делегациями. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает детального отчета от руководителя делегации и членов делегации о прогрессе в переговорах.

«У нас именно прогресс. У нас действительно есть прогресс по многим направлениям», — подчеркнул министр.

Также Сибига отметил, что «имеем теперь еще понимание гарантий безопасности».

«Если будет ответный сигнал с американской стороны, украинская сторона готова отбыть для продолжения переговоров в США», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что двусторонний документ гарантии безопасности для Украины от США фактически готовы. Следующий этап — его финализация на самом высоком уровне.

