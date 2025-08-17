Визит в США станет поворотным моментом для Зеленского — Bloomberg

Владимир Зеленский / © Associated Press

В понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Новая встреча состоится после саммита на Аляске американского лидера и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg.

«Визит в Белый дом в понедельник станет поворотным моментом для президента Украины. Потому что с Трампом у него были непростые отношения. Последний визит Зеленского в Овальный кабинет в феврале завершился ссорой между двумя лидерами и обернулся приостановкой военной помощи США Украине», — пишут журналисты.

Однако с тех пор отношения Трампа и Зеленского улучшились, констатирует агентство.

Ранее стало известно, что Зеленский едет в США после телефонного разговора с Трампом.

В преддверии встречи Владимира Зеленского в Вашингтоне появилось беспокойство, что радушное отношение Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину может не распространиться на украинского президента. В этой связи Европа планирует направить мощных игроков для поддержки Украины и обеспечения включения европейской стороны в дальнейшие переговоры.

Напомним, что разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля превратились в открытый конфликт после того, как президент США обвинил Зеленского в «игре с Третьей мировой войной».

После того, как Трамп досрочно прервал визит Зеленского в Белый дом, лидеры не подписали запланированное соглашение о правах на полезные ископаемые и отменили совместную пресс-конференцию.

«Вы должны быть благодарнее», — заявил Трамп Зеленскому, добавляя, что Украина не смогла бы противостоять России без поддержки США.