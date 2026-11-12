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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Визит вежливости": что на самом деле произошло на встрече посланнников Трампа с Путиным

Россия и Украина не приблизились к компромиссу после переговоров в Абу-Даби, а встреча американских посланнников с Путиным в Кремле не изменила позиции сторон.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Виткофф и Путин

Путин не изменил позиции в отношении Украины после встречи с посланниками Трампа / © Associated Press

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели более двух часов на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. Однако существенного сближения позиций сторон не произошло, поэтому встречу можно охарактеризовать только как «визит вежливости».

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова собеседника, близкого к Кремлю.

Спецпосланники президента США Дональда Трампа прибыли в Москву после двухдневных трехсторонних переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби, а после разговора с Путиным отправились в Дублин, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации издания, российский президент попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу за организацию переговоров между Украиной и Россией. В то же время Путин повторил, что Россия не согласится на присутствие иностранных войск на территории Украины.

Помощник Путина Юрий Ушаков после встречи назвал разговор содержательным, конструктивным и полезным. Он также заявил, что Москва готова немедленно начать работу с европейскими странами по согласованию новой долгосрочной архитектуры безопасности. По словам Ушакова, вопросы войны в Украине также планируют обсудить в ходе предстоящей встречи Путина с Трампом на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Почему переговоры не приблизили Украину и Россию к миру

Ключевые разногласия между Киевом и Москвой остаются неизменными. В первую очередь речь идет о территориях и гарантиях безопасности для Украины. Россия продолжает настаивать на своих территориальных требованиях, в то время как Украина не соглашается отдавать оккупированные земли. Также стороны не пришли к соглашению об условиях прекращения боевых действий.

Единственным конкретным результатом переговоров в Абу-Даби стала предварительная договоренность о готовящемся масштабном обмене военнопленными. По словам Кушнера, стороны обсуждают возможность возвращения домой до 1200 человек. В то же время территориальный вопрос остается самым сложным в переговорном процессе.

После встречи с Путиным американские представители отправились в Ирландию. Зеленский находился в Дублине на саммите Европейского политического сообщества, где призвал европейских лидеров определить представителя для участия в мирных переговорах. Президент Украины подчеркнул, что Европа не должна оставаться в стороне от процесса, который непосредственно касается ее безопасности.

Уиткофф заявил, что американская сторона рассчитывает на участие европейцев в следующем раунде переговоров. По его словам, Россия также выразила готовность к такому взаимодействию. Однако пока неизвестно, когда именно состоится следующая встреча и удастся ли сторонам продвинуться в решении самых сложных вопросов.

Мирные переговоры и позиции сторон — последние новости

Накануне встречи американских посланников с Путиным Стив Уиткофф рассказал, что планирует обсудить с Зеленским результаты переговоров и попытаться убедить украинского президента избрать один из предложенных путей окончания войны. В то же время конкретные варианты договоренностей американский представитель не раскрыл.

Переговоры в Абу-Даби также не принесли прорыва по ключевым вопросам. По оценке Forbes, Россия не уступила в территориальных требованиях, позиции относительно гарантий безопасности и прекращения огня. Стороны не смогли согласовать условия будущей системы безопасности Украины, а единственным направлением предварительного понимания остался обмен военнопленными.

Отдельной проблемой остается участие Европы в мирном процессе. Financial Times описала сложности с определением совместного представителя европейских стран. Несмотря на финансовую и военную поддержку Украины, европейские государства до сих пор не согласовали, кто должен представлять их интересы в переговорах с Москвой.

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