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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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Визит Виткоффа и Кушнера в Москву и переговоры с Путиным: главные новости ночи 6 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Кремль

Кремль / © Pixabay

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 сентября 2026 года:

  • Переговоры представителей Трампа с Путиным в Москве завершились: первые детали Читать далее –>

  • Виткофф и Кушнер после разговора с Путиным повезут его оценки в Киев — Кремль Читать далее –>

  • Виткофф и Кушнер покинули Москву после разговора с Путиным: дальше — Киев (фото) Читать дальше –>

  • Спецборт с Виткоффом и Кушнером после Москвы приземлился в Польше: их ждут в Киеве Читать далее –>

  • Визит Виткоффа и Кушнера в Киев согласовали неделями: СМИ раскрыли детали Читать далее –>

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