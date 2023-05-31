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Визит Зеленского и Путина в Турцию: в Кремле подтвердили встречу президента РФ с Эрдоганом

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1467
Время на прочтение
1 мин
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Визит Зеленского и Путина в Турцию: в Кремле подтвердили встречу президента РФ с Эрдоганом

В Кремле подтвердили встречу президента РФ с Эрдоганом. / Фото: Getty Images

Турецкие СМИ анонсировали приезд Зеленского и Путина к Эрдогану.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин прибудут в Турцию уже в эту субботу. Об этом написало турецкое издание Hürriyet. Сообщается, что причиной визитов станет зерновой коридор из Украины.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 31 мая подтвердил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились встретиться в ближайшее время. В то же время он отметил, что время и место встречи пока не определены.

"Когда Путин звонил и приветствовал господина Эрдогана с победой на выборах, президенты подтвердили свои намерения в ближайшей перспективе провести двустороннюю встречу. Понимание, что к такой встрече мы готовимся, уже есть", — сказал он.

Напомним, Европарламент может запретить Венгрии председательствовать в ЕС.

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Дата публикации
Просмотры
1467
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