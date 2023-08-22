Визит Зеленского в Грецию: Ермак заявил про "много хороших новостей"

В частности, участники саммита в Греции заявили о важности того, чтобы Украина, Молдова и Западные Балканы стали полноправными членами Евросоюза.

По итогам визита президента Владимира Зеленского в Грецию на саммит Украина-Балканы есть много хороших новостей, саммит был успешным.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Сети 22 августа.

"Греция. Много хороших новостей с саммита Украина-Балканы", – отметил руководитель ОП.

Он также назвал успешными результаты этого саммита.

Участниками саммита были лидеры Сербии, Молдовы, Черногории, Греции, Румынии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии, Хорватии, Косово, а также глава Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Итогом саммита стала подписанная декларация.

Основное из декларации саммита Украина-Балканы

В подписанной участниками саммита декларации говорится, что российское вторжение в Украину – критическое время для безопасности, мира и стабильности европейского континента.

"Законы и принципы, так долго способствовавшие стабильному и предполагаемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова становимся свидетелями проявления губительных последствий ревизионизма", — цитирует Ермак декларацию.

Участники саммита выражают твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, основанных на ценностях демократии и верховенства права.

"Формула мира" и военные преступления

Все участники саммита выразили поддержку и признательность Зеленскому за усилия, направленные на установление принципов мира в "Формуле мира" в соответствии с Уставом ООН. Участники приветствовали и усилия Генассамблеи ООН, направленные на содействие всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру в Украине.

Подписанты декларации согласились, что безнаказанность за военные преступления (например нападения на гражданское население и разрушения инфраструктуры) невозможна, поэтому все виновники должны быть привлечены к ответственности.

Членство в ЕС для Украины, Молдовы и Западных Балкан

По сообщению Ермака, участники саммита убеждены, что эскалация агрессивной войны РФ против Украины обнаружила неотложную потребность в сильном, устойчивом и всеобъемлющем Евросоюзе как краеугольном камне мира и процветании народов в эти сложные времена.

В декларации подчеркивается, что географически прилегающие к государствам-членам ЕС Западные Балканы, Украина и Молдова имеют общее европейское наследие, историю и будущее. Как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе, важно, чтобы эти регионы были приняты в качестве полноправных членов ЕС.

"Сегодня в Афинах участники саммита обсудили дальнейшие шаги для того, чтобы сделать это видение Европы реальностью. Все подчеркнули важность того, чтобы поставить себе целью завершить формирование видения ЕС, обогащенного странами Западных Балкан, Украиной и Республикой Молдова", — отметил руководитель ОП Украины.

Он добавил, что участники саммита также отметили необходимость активизации и переориентации процесса расширения, который был бы ощутимым и заслуживающим доверия, без сокращения путей к выполнению установленных условий.

Была высказана готовность поддерживать Украину и Молдову в осуществлении следующих шагов для вступления в ЕС после завершения необходимых реформ.

Напомним, во время визита в Грецию 21 августа Зеленский сообщил, что это государство присоединится к тренировке украинских пилотов на истребителях F-16.

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