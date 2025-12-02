ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
979
Время на прочтение
1 мин

Визит Зеленского в Ирландию и заявления Трампа: главные новости ночи 2 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 декабря 2025 года:

  • Борт Зеленского приземлился в Дублине: украинская делегация доложит президенту о переговорах с США Читать далее –>

  • Премьер Ирландии встретил Зеленских в Дублине Читать далее –>

  • Белый дом заявил об оптимизме по поводу возможного завершения войны в Украине Читать далее –>

  • Трамп провел совещание в Овальном кабинете по поводу дальнейших шагов США в Венесуэле Читать далее –>

  • CNN: Трамп отправляет нетипичную команду переговорщиков в Москву в попытке заключить мирное соглашение по Украине Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
979
