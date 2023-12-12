"Визит Зеленского в США будет продуктивным": Умеров заинтриговал заявлением

Министр обороны Украины Рустем Умеров убежден, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет продуктивным для дальнейшей поддержки со стороны Вашингтона.

В Пентагоне уже заверили о продлении военно-технической и финансовой помощи Украине.

Об этом заявил глава Минобороны Рустем Умеров на брифинге с латвийским коллегой Андресом Спрудсом 12 декабря.

"Во-первых, США и другие наши партнеры несколько десятков раз подтверждали, что будут нас поддерживать на долгосрочной основе. Никаких срочных вещей у нас с ними нет, у нас есть рабочие, плановые визиты", – рассказал Умеров.

По его словам, в этом контексте украинский президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны США, который сообщил, что "будет продолжение военно-технической и финансовой помощи".

"В этом плане также рабочий визит Зеленского будет продуктивным, потому что запланирована встреча с Байденом и другими коллегами. Здесь никаких вопросов, что-то срочное, что-то произошло, я не вижу", — объяснил глава МОУ.

В то же время министр высказался о попытках российских пропагандистов устроить информационные атаки и распространять фейки о якобы проблемах с поддержкой Украины партнерами.

"К сожалению, я вижу другие негативные вещи. Всегда все воспринимается как измена и россияне делают это намеренно. Они хотят показать, что партнеры нас не поддерживают, что есть ссоры, что это непродуктивно. Это все ложь и пропаганда, поэтому прошу быть бдительными", – рассказал Умеров.

Глава МОУ отметил, что Штаты и другие страны-партнеры "ни разу не сомневались, что будут продолжать поддержку".

"Все наши планы идут по рабочим графикам", — резюмировал он.

Визит Зеленского в США

11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Президент также провел в США встречу с руководителями американских оборонных компаний и выступил в Национальном университете обороны.

Также у Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

Сейчас уже известно, что Зеленский выступил перед сенаторами США. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос преодоления коррупции в Украине. Несколько сенаторов выражали обеспокоенность тем, что часть американской помощи может пойти на "яхты для чиновников". Однако, по мнению республиканца Тома Тиллис, Зеленский опроверг эти опасения.

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