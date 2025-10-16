Визит Зеленского в США: стала известна программа

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Во время своего визита в США 16 октября президент Украины Владимир Зеленский встретится с оборонными и энергетическими компаниями, а также посетит Конгресс.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на собственные источники.

На четверг, 16 октября, у Зеленского запланированы встречи с американскими оборонными и энергетическими компаниями. Президент Украины также проведет встречи в Конгрессе до того, как встретиться с Трампом. Кроме того, Зеленский пообщается с украинскими журналистами.

В то же время пока не подтверждено, выступят ли Зеленский и Трамп вместе перед прессой.

В ночь на 16 октября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о своей встрече с госсекретарем США Марко Рубио и назвал ее ключевой. Эту же встречу посетили премьер-министр Украины Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и посол в США Ольга Стефанишина.

Заметим, встреча Зеленского с Трампом запланирована на 17 октября.

Сам президент Украины анонсировал, что во время визита в США встретится с главой Белого дома и проведет переговоры с конгрессменами. Ключевые темы — противовоздушная оборона и новые дальнобойные способности Украины. Зеленский сообщил, что уже провел предварительный предметный разговор с Трампом, но им нужно «обсудить последовательность шагов».