Визит Зеленского в США: в Офисе президента рассказали подробности

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США начнется со встречи с сенаторами, а уже после этого он встретится в Белом доме с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщает " Общественное " со ссылкой на Офис президента Украины.

Встреча Зеленского с американскими сенаторами намечена на 16:30 по киевскому времени. Участие СМИ в нем не предусмотрено. Около 18:00 украинский лидер встретится с Дональдом Трампом, распишется в Книге почетных гостей в комнате Рузвельта и примет участие в переговорах в Овальном кабинете. В начале встречи предполагаются краткие заявления для СМИ. После этого состоится рабочий ланч Зеленского с Трампом.

В 20:00 запланировано участие президентов Украины и Соединенных Штатов в церемонии подписания соглашения о полезных ископаемых между обеими странами ("Двустороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления"). Кроме того, состоится встреча президентов с представителями медиа.

Позже запланировано выступление президента Украины в Институте Хадсона. Общение состоится в формате "вопрос-ответ". Затем Владимир Зеленский посетит Украинский дом и встретится с представителями украинского общества.

Как сообщалось, после визита в США Зеленский планирует встречи в Лондоне. Впрочем, он пока не озвучил, с кем из глав государств он встретится в столице Британии.

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