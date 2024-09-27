Визит Зеленского в США: встреча в Нью-Йорке стала последним пунктом поездки

Посол Украины в США сообщила о завершении визита президента.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 сентября, завершил свой визит в Соединенные Штаты Америки. Последним пунктом насыщенной поездки стала встреча с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Как и планировали Президент Владимир Зеленский завершил насыщенный визит в США в Нью-Йорке, где он встретился с 45-м Президентом США Дональдом Трампом", – отметила госпожа посол.

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Маркарова добавила, что президент во время встречи представил Трампу "План победы" и обсудил немало важных вопросов.

"Продолжаем усиливать двухпартийную поддержку с нашими стратегическими партнерами и благодарим американский народ за помощь", — написала дипломатический представитель Украины.

Напомним, после встречи с Трампом Зеленский пригласил его приехать в Украину.

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