Визит Зеленского в Варшаву: президент Польши ждет встречи и настаивает на "симметрии и уважении"

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий надеется, что президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Варшаву, отмечая необходимость «симметрии в отношениях между Польшей и Украиной».

Об этом в соцсети X написал глава канцелярии Збигнев Богуцкий.

«Президент Республики Польша также выразил надежду, что президент Зеленский посетит его в Варшаве для обсуждения текущих вопросов Польши с Украиной», — написал он.

Реклама

Как отмечается, Польша «заслуживает благодарности и уважения со стороны Украины за большую помощь, оказанную польским государством и поляками после начала полномасштабной российской агрессии».

Польша требует симметрии в отношениях

Богуцкий также приводит слова Навроцкого: «Я последовательно требую симметрии в отношениях между Польшей и Украиной». Отмечается, что, учитывая огромные усилия польского народа по военной и гуманитарной помощи Украине, Польша остается постоянной, неизменной и стратегической опорой для Украины.

Президент Навроцкий надеется, что «президент Владимир Зеленский будет уважать эти усилия поляков, будет открыт к определенным предложениям польского государства и выразит благодарность польским солдатам, польским гражданам и польскому государству в рамках стратегической поддержки Украины».

Польша выполняет свои обязательства

В то же время, по словам Богуцкого, президент Польши отмечает, что поддержка Украины остается тем, что «фундаментально объединяет Польшу и Украину».

Реклама

Он подчеркнул, что Польша полностью выполняет свои союзнические обязательства.

Что предшествовало

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что хотя настойчивое вымогательство почестей или благодарностей от Украины во время войны неуместно, президент Владимир Зеленский мог бы попросить о визите в Президентский дворец в Варшаве.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ожидает от Украины большей благодарности и равноправного подхода в двусторонних отношениях, пригласив Владимира Зеленского с официальным визитом в польскую столицу.