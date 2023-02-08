Визит Зеленского в Великобританию: главные тезисы выступления президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 8 февраля в Великобританию, где встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком, а также выступил перед британским парламентом.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления Зеленского в Великобритании.

В частности, после встречи с британским премьером, украинский президент сообщил, что на встрече стороны обсудили оборонное сотрудничество. Зеленский рассказал Сунаку о ситуации на фронте и о нуждах ВСУ в вооружении и военной технике. Глава государства подчеркнул, что Украине важно получить необходимое оружие от союзников, чтобы остановить российское наступление и освободить все оккупированные территории.

Выступая в британском парламенте, Зеленский призвал союзников предоставить Украине современные истребители и создать "коалицию самолетов". Тогда же президент Украины подарил спикеру парламента Британии Линдсею Гойлу шлем одного из лучших украинских пилотов.

"Мы платим своими жизнями... жизнями наших героев, которые ежедневно рискуют жизнью и смертью. У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее", — призвал Зеленский.

После этих слов он как раз передал шлем Гойлу и добавил: "Я верю, что этот символ поможет нам в нашей следующей коалиции, коалиции самолетов... крыльев за свободу".

Фото: Associated Press

В конце выступления украинский лидер сказал, что заранее благодарит Британию за "мощные английские самолеты".

В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что победа Украины над российской агрессией изменит мир, ведь это будет победой над самой идеей войны.

"Мы знаем, что свобода победит. Мы знаем, что Россия проиграет. И мы действительно знаем, что победа изменит мир, и это будут изменения, в которых мир давно нуждается. Соединенное Королевство идет вместе с нами к самой, я думаю, важнейшей победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны", – сказал президент Украины.

Напомним, что в день визита Зеленского в Лондон британское правительство объявило о введении новых санкций против России. В список ограничений вошли предприятия, поставляющие военное оборудование, физические лица и организация, финансово поддерживающая богатство и власть кремлевских элит.

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