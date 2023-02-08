Визит Зеленского в Великобританию: все подробности, фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл с официальным визитом в Великобританию. Это его первый визит в Великобританию с начала полномасштабного вторжения России. Зеленский встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед депутатами парламента и пообщался с королем Чарльзом III.

Среди заявленных тем для переговоров – усиление военной помощи Украине, предоставление военных самолетов, подготовка британцами украинских солдат морской пехоты и пилотов истребителей.

В лондонском аэропорту Станстед президента Украины встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Британский глава правительства обнародовал фото со встречи в своем твиттере и написал: "Добро пожаловать в Великобританию, президент Зеленский. Слава Украине".

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил британский народ за поддержку и Риши Сунака за его лидерскую позицию.

После этого они прибыли в резиденцию британского премьера на Даунг-стрит, 10, где Зеленского встретили громкими аплодисментами.

"Большое спасибо Риши за приглашение и за большую честь быть здесь, в Британии. И благодарим Британию и общество прежде всего за большую поддержку с первых дней полномасштабного вторжения. Большое вам спасибо. Мы действительно гордимся этим, и у нас очень хорошие отношения с Риши", – заявил украинский лидер.

В свою очередь Сунак сказал, что "рад приветствовать друга в Британии", и заверил в поддержке Украины до ее победы над Россией.

Фото: Associated Press

скриншот с видео

Фото: Associated Press

Во время встречи с Риши Сунаком ключевой темой разговора было оборонное сотрудничество. Президент Украины проинформировал премьер-министра Великобритании о ситуации на фронте и о потребностях Вооруженных сил Украины в вооружении и военной технике. Зеленский рассказал, что нужно Украине, чтобы остановить российское наступление и освободить все временно оккупированные территории.

Следующим пунктом в программе визита Зеленского стало выступление перед британским парламентом. Президент Украины прибыл в Вестминстерский дворец, где его также встретили громкими овациями и криками.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Зеленский поблагодарил британских депутатов за мощную помощь Украине во время полномасштабного вторжения РФ. В частности, лидер Украины упомянул экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Кроме того, Зеленский снова призвал западных союзников поставить Украине истребители и создать "коалицию самолетов".

"Мы платим своими жизнями... жизнями наших героев, которые каждый день рискуют жизнью и смертью. У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее", — призвал Зеленский.

В ходе этого украинский лидер подарил спикеру парламента шлем украинского пилота.

Также Зеленский заранее поблагодарил Великобританию за "мощные самолеты".

После выступления перед британскими парламентариями Владимир Зеленский прибыл в Букингемский дворец, где встретился с королем Чарльзом III. Король лично встретил украинского лидера и более десяти секунд не выпускал руку Зеленского, приветствуя его во дворце.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Украинский президент, в свою очередь, отметил, что Чарльз оказывал поддержку народу Украины, когда еще был принцем Уэльским. Далее между ними состоялся разговор, аудиенция прошла за закрытыми дверями.

Во время визита Зеленского в Лондон британское правительство ввело новые санкции против России. Они распространяются на пять предприятий, поставляющих военное оборудование, а также на пять физических лиц и одну организацию, финансово поддерживающую богатство и власть кремлевских элит.

Кроме того, французские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский после визита в Великобританию 8 февраля может отправиться во Францию.

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