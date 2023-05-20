Визит Зеленского в Японию 20 мая: с кем говорил и встречался президент

Президент Зеленский привлекает больше стран и лидеров ради Украины.
Владимир Зеленский прибыл в Японию в преддверии саммита "Семерки". В рамках рабочего визита для участия в саммите стран Группы семи президент Украины провел ряд встреч и переговоров.
Детальнее об этом украинский президент рассказал в обращении 20 мая.
Это его первый визит в Азию с самого начала полномасштабного вторжения. Владимир Зеленский встретился с главой правительства Италии Джорджей Мелони:
"Проговорили, как можем сейчас с Италией усилить наши возможности защищать жизни от российского воздушного террора", – отметил президент.
Также состоялись переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Зеленский поблагодарил лидерство в развитии наших возможностей в небе, ведь Британия активно взялась за современные истребители для Украины, и это исторические события.
Во время визита президент говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отметив, что состоялся серьезный разговор:
"Я проинформировал о прогрессе нашей формулы мира. Верю, что Индия примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, которые очевидно нужны всем свободным нациям".
В рамках рабочего визита Владимир Зеленский поговорил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Безопасность, оборона, экономика, наша общая политика – объединение потенциалов Украины и всего Евросоюза:
"Я благодарю тебя, Шарль, за твою искреннюю, неизменную и действенную поддержку", – обратился украинский президент.
20 мая также состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры регулярно обмениваются взглядами на ситуацию, рассматривая те или иные варианты совместных оборонных и политических действий:
"Так и в этот раз. Содержательный разговор. Придает уверенность в нашем движении к победе Украины".
Кроме того, состоялся разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом:
"Обсудили ускорение честного мира для Украины, как можем усилить нашу совместную работу в рамках Семерки".
Это первая поездка Зеленского в Японию, страны-хозяйки саммита G7, и в Азию с начала войны России против Украины в феврале прошлого года.
СМИ писали, что его присутствие направлено на то, чтобы заручиться большей поддержкой со стороны группы развитых экономик, хотя вопрос Украины является одним из ключевых пунктов повестки дня саммита.
Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский на саммите "Большой семерки" в Японии встретится с президентом США Джо Байденом. Также он подтвердил, что украинская делегация из Саудовской Аравии отправляется именно в Японию.
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