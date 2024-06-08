Визит Зеленского во Францию и взрывы в Крыму: главные новости ночи 8 июня 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- После встречи Зеленского и Макрона Украина и Франция подписали четыре документа: о чем идет речь Читать далее –>
- Поездка Зеленского в Париж: стали известны результаты встречи президентов Украины и Франции Читать далее –>
- Очень откровенный разговор: Зеленский поделился с Байденом оценкой ситуации в Украине Читать далее –>
- Макрон не признался, сколько Франция хочет передать Украине истребителей Mirage 2000-5 Читать далее –>
- Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы Читать далее –>
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