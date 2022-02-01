Визиты продолжаются: в МИД сообщили, кто из международных партнеров приедет в Украину на следующей неделе

Визиты продолжаются: в МИД сообщили, кто из международных партнеров приедет в Украину на следующей неделе

В ближайшие дни приедет в Киев лидер Турции.

В Украину на следующей неделе должны приехать министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на онлайн-брифинге.

По его словам, через несколько дней в Украину также приедет президент Турции Реджеп Эрдоган, а 7-8 февраля с совместным визитом в Украину прибудут министры иностранных дел Германии и Франции. В рамках визита они совершат поездку на Донбасс.

"На следующей неделе Дмитрий Кулеба также проведет переговоры в Киеве с министрами иностранных дел Австрии, Чешской Республики и Словакии", – сказал Николенко.

Напомним, 1 февраля в Украину одновременно приезжают премьеры Британии и Польши. С какой целью и чего ждать от визита, читайте здесь.

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