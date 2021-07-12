Включение "Северного потока-2" в "нормандский формат": ждет ли Меркель прогресса после встречи с Байденом

Включение "Северного потока-2" в "нормандский формат": ждет ли Меркель прогресса после встречи с Байденом

Германия заинтересована в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать вопрос "Северного потока-2" в рамках "нормандского формата". Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что это не является частью Минских договоренностей.

Дискуссия состоялась на пресс-конференции лидеров в понедельник, 12 июля, по итогам встречи с глазу на глаз в Берлине.

"Мы говорили и о вопросе энергетической безопасности. Формально он не относится к рамкам "нормандского формата". Мы не в рамках Минских договоренностей говорим о газе, о транзите. Но, если мы в четверг будем встречаться (встреча Меркель с Байденом во время визита в Вашингтоне 15 июля — Ред.), то энергетика — это тоже одна из тем, о которых мы говорим, но это не является частью Минских договоренностей. Германия заинтересована в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа ", — отметила Меркель.

Относительно США (участие США в "нормандском формате" — Ред.), канцлер подчеркнула, что будет говорить с президентом Байденом о том, будут ли готовы уже необходимые документы такой общей позиции.

В свою очередь президент Зеленский отметил, что "нормандский формат" может быть одной из площадок, где будут подниматься энергетические вопросы.

"Я напомнил госпоже Меркель о рисках. Украина будет отключена от газа, транзита газа, а также в целом от газа — такое может произойти. Поэтому газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже гарантия безопасности на тех территориях, которую в себя брали все участники "нормандского формата", — сказал он.

Также он отметил, что хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий.

"Это будет в" нормандском формате ", если участники будут" за ". Или это будет в другом формате, но это уже вопрос переговоров. На встрече с президентом Байденом я также буду поднимать этот вопрос", — резюмировал Зеленский.

Напомним:

Ранее Меркель рассказала, будет ли происходить транзит газа через Украину после достройки "Северного потока-2", а также разделила опасения Украины по поводу транзита газа после сооружения газопровода.

Новости мира: Зеленский и Меркель будут говорить о "Северном потоке-2" на встрече в Берлине

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