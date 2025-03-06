Включение «Укрнафты» в льготные поставки поможет избежать остановки предприятий – Национальная ассоциация добывающей промышленности

Подключение ПАО «Укрнафта» к механизму льготных поставок позволит избежать дальнейшего роста тарифов и предотвратить массовое закрытие промышленных предприятий. Об этом заявила основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

По ее словам, из-за повышения тарифов в декабре 2024 года закрылось 10-12 крупных предприятий, что привело к потере рабочих мест.

"У нас в декабре 2024 года подняли тарифы одновременно на воду, а в промышленности она используется технически, подняли тарифы на газоснабжение, а кто-то работает на газе, кто-то работает на электроэнергии, то есть на электричество подняли", — подчеркнула Оринчак.

Она добавила, что «Укрзализныця» также планирует в очередной раз повысить тарифы на логистику, что еще больше усложняет работу предприятий.

"Поэтому и предлагают "Укрнафте" зайти в такие отношения льготные с государством для того, чтобы не останавливались предприятия", – пояснила эксперт.

По ее мнению, эта ситуация напрямую влияет на десятки тысяч украинцев и критически важна для стабильности экономики и сохранения рабочих мест.

«Это минус рабочие места сразу, поймите. Например, это также не только энергетические предприятия, это предприятия, которые добывают даже строительное сырье на Житомирщине, например, там люди, которые работали. А ведь это очень просто посчитать. Если там работает 500 или 1000 или 2000 человек, у каждого человека почти есть семья, то есть и два, и три человека», – подчеркнула Оринчак.

Недавно народный депутат, эксминистр по ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что включение ПАО «Укрнафта» в механизм льготных поставок позволит сбалансировать рынок газа и гарантировать доступность топлива для украинцев.