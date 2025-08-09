Владимир Фесенко: До Кравченко генпрокуроры были «смотрящими», назначенными по политическим мотивам

Реклама

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала ProUa.

«Прокуратура всегда была отдельной корпорацией – «государство в государстве». И это уже вызов для нового Генпрокурора, который тоже из прокурорской среды, но молодой и профессионально вырос в новой ситуации – из военной прокуратуры, является участником АТО», – сказал политолог.

«У нас по назначению в 2016-м Луценко, и до нынешнего (Кравченко) все генпрокуроры были политическими лицами – «смотрящими» за Генпрокуратурой. Но они ее полностью не контролировали, а потому проигрывали в конце концов [внутренней системе. – Ред.] прокуратуры. Главная проблема сейчас – недореформированная прокуратура», – отметил эксперт.

Впрочем, ситуация может измениться. В частности, в истории с законопроектом об ограничении полномочий антикоррупционных органов генпрокурор продемонстрировал собственную независимость.

«Он [новый Генпрокурор] – безусловно, представитель команды Президента. И политически должно быть лояльным ему. С другой стороны, мне понравилось то, что он пытается найти определенный баланс. В частности, во время конфликта с НАБУ и САП он действовал очень осторожно – не встал на ту или иную сторону», – подчеркнул Владимир Фесенко.

Напомним, что Руслан Кравченко был назначен Генеральным прокурором Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после того, как Верховная Рада поддержала его назначение. До этого Кравченко занимал должность главы Государственной налоговой службы.