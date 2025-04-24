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"Владимир, стоп": Трамп отреагировал на ночные удары РФ по Украине
Трамп отметил большие потери среди военных, утверждая, что еженедельно погибает 5000 солдат.
Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство российскими ударами по Киеву и призвал к немедленному прекращению огня и заключению мирного соглашения с Россией.
Соответствующее сообщение он сделал в социальных сетях.
"Меня не устраивают российские удары по Киеву. Не нужно. Владимир, стоп! Еженедельно погибает 5000 солдат. Давайте достигнем мирного соглашения", - заявил Трамп.
Напомним, РФ атаковала Киев разными типами ракет и дронами. В городе разрушен жилой дом и другие объекты. Погибли 8 человек, еще более 70 пострадали. Среди жертв есть дети.