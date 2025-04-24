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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Владимир, стоп": Трамп отреагировал на ночные удары РФ по Украине

Трамп отметил большие потери среди военных, утверждая, что еженедельно погибает 5000 солдат.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство российскими ударами по Киеву и призвал к немедленному прекращению огня и заключению мирного соглашения с Россией.

Соответствующее сообщение он сделал в социальных сетях.

Публикация Трампа. / © Фото из социальных сетей

Публикация Трампа. / © Фото из социальных сетей

"Меня не устраивают российские удары по Киеву. Не нужно. Владимир, стоп! Еженедельно погибает 5000 солдат. Давайте достигнем мирного соглашения", - заявил Трамп.

Напомним, РФ атаковала Киев разными типами ракет и дронами. В городе разрушен жилой дом и другие объекты. Погибли 8 человек, еще более 70 пострадали. Среди жертв есть дети.

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