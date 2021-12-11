Владимир Зеленский ответил на Петицию о "Большой стройке" за средства налогоплательщиков

Владимир Зеленский ответил на Петицию о "Большой стройке" за средства налогоплательщиков

Президент Владимир Зеленский ответил подписантам электронной Петиции №22/123558, которой предлагается обязать органы государственной власти и местного самоуправления упоминать в информационных материалах о средствах налогоплательщиков.

"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и внимание к вопросу информирования об использовании средств, направляемых на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, в том числе социальной и дорожной, во всех регионах Украины", - сказал глава государства.

Он сообщил, что каждый гражданин Украины может найти соответствующую информацию на веб-портале использования публичных средств. Доступ к информации, опубликованной на веб-портале, свободный и бесплатный.

Объясняя решение направить значительную часть государственных средств (поступающих от налогов граждан, бизнеса, приватизации и т.п.) на строительство инфраструктуры по программе "Большая стройка", президент сказал следующее:

"Благодаря масштабным государственным инвестициям в национальную инфраструктуру в 2020 году, Украина впервые за всю историю независимости смогла сдержать спад экономики в период рецессии на уровне ниже среднего по сравнению с ключевыми торговыми партнерами. Таким образом, можно утверждать, что впервые за долгое время средства налогоплательщиков тратятся с максимальной экономической эффективностью".

Только за 2020-2021 годы удалось обновить более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построить или капитально отремонтировать почти 400 школ и детских садов, 25 бассейновых комплексов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий.

Президент поддержал предложение широко освещать информацию об источниках, объемах и порядке финансирования строительства и реконструкции объектов, включенных в программу "Большая стройка". Владимир Зеленский поручил правительству разработать такой механизм, в частности создать онлайн-ресурс с соответствующей информацией.

"Считаю, что появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а следовательно – будет способствовать выведению части экономики из тени", - подчеркнул президент Украины.

Ранее сообщалось, что на мостах в Запорожье, которые возводят в рамках "Большой стройки", появится подсветка в цветах национального флага.