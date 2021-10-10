Владимир Зеленский ответил, почему не сдержал слово и все же переехал на государственную дачу

Владимир Зеленский ответил, почему не сдержал слово и все же переехал на государственную дачу

В начале каденции президент заявил, что не сделает этого.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему не сдержал свое слово и все же переехал в государственную дачу.

Так, в начале своей каденции глава государства заявил, что будет таким президентом для Украины, которых еще не было, и, как минимум, не переедет в госдачу. Впрочем, уже год, как глава страны там живет и даже успел сделать ремонт. Об этом говорится в программе "Світське життя".

"Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом, то есть я должен купить сегодня территорию, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там как в отеле. Тем не менее, я привез мою мебель из имения, которое мы продали", — пояснил Зеленский.

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Также глава государства ответил, строит ли уже для себя дом на будущее, поскольку рано или поздно его каденция президента закончится, а жить где-то надо будет.

"Честно, мы несколько вариантов нашли. Сейчас вопрос, как ускорить процесс, или купить уже готовый дом и сделать там ремонт, или новую землю и строить новый дом", — рассказал он.

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