Владимир Зеленский пообщался с Борисом Джонсоном и Эммануэлем Макроном: о чем говорили

Президент призвал остановить войну в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
"Продолжение диалога с лидерами Великобритании и Франции. Сообщил о новых преступлениях России против людей. Дальнейшую поддержку Украины обсудили с Борисом Джонсоном. Мы также сосредоточились на мирных переговорах с Эммануэлем Макроном. Мы должны остановить войну", — говорится в сообщении.
Созданный dialogue with leaders of UK & France. Заболевшие новой crimes из России на людей. После того, как support @ was discussed with PM @BorisJohnson. Они также ориентированы на воспоминаниях с President @EmmanuelMacron. Мы должны запустить войну. #StopRussia– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 10, 2022
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