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Владимир Зеленский пообщался с Борисом Джонсоном и Эммануэлем Макроном: о чем говорили

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Владимир Зеленский пообщался с Борисом Джонсоном и Эммануэлем Макроном: о чем говорили

Президент призвал остановить войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Продолжение диалога с лидерами Великобритании и Франции. Сообщил о новых преступлениях России против людей. Дальнейшую поддержку Украины обсудили с Борисом Джонсоном. Мы также сосредоточились на мирных переговорах с Эммануэлем Макроном. Мы должны остановить войну", — говорится в сообщении.

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