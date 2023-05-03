Владимир Зеленский прибыл в Финляндию: цель визита

Владимир Зеленский встретится с президентом Финляндии, а также с премьер-министрами стран Северной Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 мая, прибыл в Хельсинки – столицу Финляндии – с официальным необъявленным визитом. Он проведет встречу со своим коллегой Саули Ниинисте.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Финляндии.

В Офисе президента также подтвердили визит Зеленского в Финляндию.

"Официальные переговоры между президентом Ниинисте и президентом Зеленским будут касаться оборонной борьбы Украины и поддержки Украины Финляндией, двусторонних отношений между двумя странами и глобальной геополитической ситуации. В завершение дискуссий президенты проведут совместную пресс-конференцию", — говорится в сообщении.

В встрече также примут участие премьер-министр Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто. В программе президента Зеленского также встреча со спикером финского парламента Петтери Орппо.

Саули Ниинисте и Владимир Зеленский последний раз встречались в январе 2023 года, когда президент Финляндии посетил Киев.

В Хельсинки также состоится встреча премьер-министрами стран Северной Европы. На саммите будут обсуждаться ситуация с войной России в Украине, дальнейшая поддержка Украины скандинавскими странами, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициатива Украины по справедливому миру.

Ожидается, что Зеленский встретится с премьер-министрами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, как узнал о "сливе" секретных документов США.

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