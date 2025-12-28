- Дата публикации
Владимир Зеленский прибыл в Майами: когда состоится встреча с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами. Вечером он проведет встречу с Дональдом Трампом в Палм-Бич.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Встреча запланирована на 20:00 по Киеву и состоится в городе Палм-Бич, штат Флорида.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что нынешний период является одним из самых активных в дипломатическом плане в этом году, а ключевые решения могут быть приняты еще до Нового года.
"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем. Но будут ли решения — зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто оказывает давление на Россию, чтобы россияне испытывали последствия своей агрессии", — подчеркнул президент.
Напомним, немецкие эксперты дали мрачный прогноз на встречу в Мар-а-Лаго и уверены, что Украина скорее препятствие для Трампа, которая мешает возобновлению отношений с Москвой. Аналитики предупреждают, что не стоит ожидать скорого прорыва после встречи президентов США и Украины.