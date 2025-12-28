Владимир Зеленский прибыл в Майами: когда состоится встреча с Трампом

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами. Вечером ему предстоит встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Встреча запланирована на 20:00 по Киеву и состоится в городе Палм-Бич, штат Флорида.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что нынешний период является одним из самых активных в дипломатическом плане в этом году, а ключевые решения могут быть приняты еще до Нового года.

"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем. Но будут ли решения — зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто оказывает давление на Россию, чтобы россияне испытывали последствия своей агрессии", — подчеркнул президент.

Напомним, немецкие эксперты дали мрачный прогноз на встречу в Мар-а-Лаго и уверены, что Украина скорее препятствие для Трампа, которая мешает возобновлению отношений с Москвой. Аналитики предупреждают, что не стоит ожидать скорого прорыва после встречи президентов США и Украины.