Владимир Зеленский снова поедет в США: с какой целью и когда

Владимир Зеленский снова поедет в США: с какой целью и когда

Зеленский отправится в США в конце сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский, который в начале сентября встретился с американским коллегой Джо Байденом, поедет с рабочим визитом в США. Новый визит запланирован на конец сентября.

Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров в комментарии "Укринформу".

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"Действительно готовим визит Президента в Нью-Йорк, о его конкретную программу сможем сообщить позже", — сказал спикер Зеленского.

В то же время, РБК-Украина со ссылкой на Никифирова, сообщает, что Зеленский едет в Штаты для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, общие дебаты которой состоятся 21-27 сентября 2021 года.

Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.

Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".

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