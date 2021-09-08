Владимир Зеленский снова поедет в США: с какой целью и когда

Зеленский отправится в США в конце сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский, который в начале сентября встретился с американским коллегой Джо Байденом, поедет с рабочим визитом в США. Новый визит запланирован на конец сентября.
Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров в комментарии "Укринформу".
"Действительно готовим визит Президента в Нью-Йорк, о его конкретную программу сможем сообщить позже", — сказал спикер Зеленского.
В то же время, РБК-Украина со ссылкой на Никифирова, сообщает, что Зеленский едет в Штаты для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, общие дебаты которой состоятся 21-27 сентября 2021 года.
Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.
К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.
Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".