ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

Владимир Зеленский встретится с европейскими лидерами в Копенгагене: подробности визита

Президент выступит перед Европейским политическим сообществом и проведет совместную пресс-конференцию с премьером Дании Мэтте Фредериксен.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 октября, посетит столицу Дании. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, где выступит около 50 глав государств, правительств и лидеров Евросоюза.

Информацию о планируемом визите подтвердила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает Reuters.

Программа Президента Зеленского в Копенгагене включает в себя:

  • Выступление перед участниками Европейского политического сообщества.

  • Проведение совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но есть нюансы.

Дата публикации
Количество просмотров
29
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie