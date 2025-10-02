- Дата публикации
Владимир Зеленский встретится с европейскими лидерами в Копенгагене: подробности визита
Президент выступит перед Европейским политическим сообществом и проведет совместную пресс-конференцию с премьером Дании Мэтте Фредериксен.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 октября, посетит столицу Дании. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, где выступит около 50 глав государств, правительств и лидеров Евросоюза.
Информацию о планируемом визите подтвердила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает Reuters.
Программа Президента Зеленского в Копенгагене включает в себя:
Выступление перед участниками Европейского политического сообщества.
Проведение совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но есть нюансы.