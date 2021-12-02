"Власть борется не просто против олигархов, а за финансовый ресурс для будущих поколений" – политолог Фесенко

Политолог Владимир Фесенко прокомментировал инициативу президента Зеленского.
Власть борется не просто против конкретного олигарха, ограничивая сверхприбыли, а за финансовый ресурс, направленный для будущего поколения.
Так политолог Владимир Фесенко прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского по созданию экономического паспорта украинца.
По мнению эксперта, главным залогом успеха идеи является четкое определение административного алгоритма ее реализации.
"Идея правильная, но сейчас нужно продумать, как реализовать и проанализировать, какая доля ренты за природные ресурсы может пойти на эту программу. Сколько в денежном эквиваленте можно будет аккумулировать средств, которые могут работать на молодых людей: образование, стартовый капитал, первое жилье", — подчеркнул Владимир Фесенко.
Также он подчеркнул, что эта программа формирует логичность действий властей, объясняющих цель увеличения налогообложения использования природных ресурсов Украины.
Напомним, "экономический паспорт украинца" может появиться уже в скором времени. Об этом 1 декабря заявил президент Владимир Зеленский. Благодаря этой инициативе дети, родившиеся в Украине, будут получать собственные средства на счета от рентных платежей.
Читайте также:
Народные депутаты еще на год продлили особый статус ОРДЛО
Соврала в декларации: на Тернопольщине женщину осудили и заставили вернуть почти 10 тыс. грн помощи от государства
Самые популярные украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо