"Власть борется не просто против олигархов, а за финансовый ресурс для будущих поколений" – политолог Фесенко

"Власть борется не просто против олигархов, а за финансовый ресурс для будущих поколений" – политолог Фесенко

Политолог Владимир Фесенко прокомментировал инициативу президента Зеленского.

Власть борется не просто против конкретного олигарха, ограничивая сверхприбыли, а за финансовый ресурс, направленный для будущего поколения.

Так политолог Владимир Фесенко прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского по созданию экономического паспорта украинца.

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По мнению эксперта, главным залогом успеха идеи является четкое определение административного алгоритма ее реализации.

"Идея правильная, но сейчас нужно продумать, как реализовать и проанализировать, какая доля ренты за природные ресурсы может пойти на эту программу. Сколько в денежном эквиваленте можно будет аккумулировать средств, которые могут работать на молодых людей: образование, стартовый капитал, первое жилье", — подчеркнул Владимир Фесенко.

Также он подчеркнул, что эта программа формирует логичность действий властей, объясняющих цель увеличения налогообложения использования природных ресурсов Украины.

Напомним, "экономический паспорт украинца" может появиться уже в скором времени. Об этом 1 декабря заявил президент Владимир Зеленский. Благодаря этой инициативе дети, родившиеся в Украине, будут получать собственные средства на счета от рентных платежей.

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