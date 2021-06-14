Власть должна немедленно взять под контроль инфляцию — Игорь Палица

Кабинет Министров призывают немедленно принять антиинфляционные меры, чтобы остановить рост цен.

Кабинет Министров должен срочно разработать правительственный план мероприятий, направленных на снижение негативного инфляционного влияния роста мировых цен на внутренний рынок.

Об этом заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

"Более 90% украинских семей живут от зарплаты до зарплаты, на какие-то сбережения денег просто не хватает. Не говоря уже об отдыхе, обучения или покупку недвижимости. Почти 6 млн семей постоянно отказывают себе в самом необходимом, кроме еды. Еще 500 тыс. Семей не могут обеспечить себе даже достаточное питание. Власть должна немедленно взять под контроль инфляцию! Партия "За майбутнє" призывает правительство срочно разработать план мероприятий, направленных на снижение негативного инфляционного влияния роста мировых цен на внутренний рынок ", — заявил Игорь Палица.

В частности, он предложил пересмотреть монетарную политику Нацбанка с учетом инфляционного всплеска, ввести дополнительные стимулы для ввоза в Украину сырья и товаров критического импорта, а также ограничить экспорт сырья и продовольствия.

Напомним: по результатам исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, 60% украинский оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохой". Больше всего беспокоит людей неконтролируемый рост цен. По данным Госстата, за последний год цены на популярные в Украине продукты и услуги ЖКХ выросли на 50-70%. Например, стоимость яиц выросла на 71,3%, сахар стал дороже на 62,8%, масло — на 49,5%, хлеб вырос в цене на 13,7%. Среди жилищно-коммунальных услуг больше всего выросла стоимость природного газа — на 70,8%, электроэнергии — на 36,6%, водоотведение — на 22,3% и водоснабжение — на 15,5%.

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